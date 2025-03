Reforma do IR: Medida foi trabalhada para ter equilíbrio e neutralidade fiscal, diz Durigan

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, enfatizou que o projeto de lei que amplia a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês não é uma medida fiscal e que foi trabalhado para ter equilíbrio e neutralidade fiscal. De acordo com ele, os ganhos fiscais que o governo teve até o momento não serão "colocados em risco" com a matéria.

"A medida que está sendo apresentada foi trabalhada meticulosamente pela equipe para ter equilíbrio e neutralidade fiscal. Os ganhos fiscais do governo não serão colocados em risco na discussão da medida", afirmou Durigan em coletiva técnica a jornalistas na tarde desta terça-feira, 18. De acordo com ele, a medida é o "fio condutor" do debate de justiça social e tributária e a premissa do governo e da equipe do Ministério da Fazenda é manter a neutralidade fiscal.