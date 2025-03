Hugo Motta: Congresso quer discutir pontos importantes de isenções tributárias que Brasil tem

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que o Congresso quer discutir pontos importantes de isenção tributária do País. Ele fez a declaração no evento realizado pelo governo federal para apresentação do projeto de lei que amplia a isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil ao Congresso Nacional. O ato ocorreu nesta terça-feira, 18, no Palácio do Planalto.

Ele reiterou que o Congresso dará prioridade para a proposta, que será lapidada e voltará melhor. "Eu conversei com o senhor(Lula), conversei com alguns ministros, que a Câmara também tem um conversado com o senador Davi, com quem aqui quero registrar a ótima relação que nós temos, o Senado e a Câmara andarão juntos em todos os momentos daqui por diante, porque isso é muito importante para a relação política, nós vamos procurar ter total sinergia, vai ser bom para o Brasil, bom para a relação com o governo, bom para a relação com a sociedade, com o setor produtivo", afirmou.