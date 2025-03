Hugo Motta: Congresso fará alterações no projeto do IR que visarão a melhorar proposta

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que o projeto que amplia a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil é uma medida justa, mas que o Congresso Nacional certamente fará alterações no texto para que a proposta seja a melhor para o País. Ele fez a declaração durante o evento realizado pelo governo federal para apresentação do projeto.

O ato ocorreu nesta terça-feira, 18, no Palácio do Planalto.