Economistas dizem ver continuidade de desvalorização lenta do dólar

O economista-chefe e estrategista da AZ Quest, André Muller, e o portfolio manager da Ujay Capital, André Pimentel, fizeram nesta terça-feira, 18, uma avaliação coincidente que aponta para a continuidade do processo de desvalorização lenta do dólar. Os dois participam nesta terça-feira, 18, da live "Perspectivas para o Copom", organizada pela Warren Investimentos, comandada pelo estrategista-chefe da casa Sérgio Goldenstein e pela economista Andréa Angelo.

De acordo com Muller, na medida em que as economias passarem a apresentar melhores perspectivas de retorno, o processo lento de desvalorização do dólar continuará, o que para uma economia como a brasileira "significa menos pressão, uma pressão menor ainda do quadro internacional".