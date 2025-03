Brics pode redefinir debate internacional sobre uso de dados, diz embaixador

O diretor do Departamento de Política Financeira e Investimentos do Ministério de Relações Exteriores (MRE), embaixador Philip Fox-Drummond Gough, defendeu nesta terça-feira, 18, que o Brics pode ser um ator fundamental na redefinição do debate internacional sobre uso de dados. Ele fez a afirmação durante webinar do Brics, que é sediado no Brasil este ano, sobre economia de dados na comunidade de economia digital. O webinar "Alavancando a Economia de Dados na Comunidade de Economia Digital do Brics" é transmitido ao vivo, em inglês.

Na apresentação, o embaixador salientou que os dados estão no cerne da economia digital. "São os elementos fundamentais sobre os quais a estrutura do mundo digital é baseada. Como tal, também é um componente-chave de qualquer estratégia de desenvolvimento da economia do século XXI", citou, acrescentando que um dos principais desafios ao abordar a governança de dados é o da segurança, bem como a dimensão da proteção de dados pessoais. Para ele, no entanto, o desenvolvimento da governança de dados foi de certa forma negligenciado até recentemente.