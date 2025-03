Bolsas de NY recuam à espera de decisão de política monetária dos EUA

As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta terça-feira, 18, enquanto os investidores aguardavam sinais do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) sobre os próximos passos em relação aos cortes de juros. As ações relacionadas ao ouro acompanharam o avanço do metal precioso a novo recorde, enquanto as ações da Nvidia, Tesla e Alphabet, algumas das "Sete Magníficas", melhoraram das mínimas do dia, embora ainda tenham registrado perdas.

A decisão sobre as taxas de juros está prevista para quarta-feira. As chances de um corte em março são praticamente nulas, com traders de futuros prevendo um alívio mais provável para junho, segundo o CME FedWatch.

As ações da Nvidia caíram 3,61% enquanto a empresa realizava sua conferência de inteligência artificial GTC, com o CEO Jensen Huang. Já as ações da Tesla perderam 5,34%, a US$ 225,31. O RBC Capital Markets reduziu sua meta de preço de US$ 440 para US$ 320, mas manteve a recomendação de compra.

A Alphabet caiu mais de 2% após retomar as negociações para adquirir a empresa de cibersegurança privada Wiz por US$ 32 bilhões, um preço significativamente mais alto do que os US$ 23 milhões negociados no ano passado.

Relacionadas ao mercado de ouro, quatro ações estavam entre os 10 maiores ganhadores do IBD MarketSurge Growth 250, impulsionadas pelos preços do metal, que atingiram um novo recorde nesta terça-feira. A DRDGold subiu 5,09%. A AngloGold Ashanti subiu 3,7%, a Gold Field teve um ganho superior a 3,2% e a Triple Flag Precious Metals avançou 1,16%.