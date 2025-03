BC vai criar plataforma com dados do crédito rural, no SFN e mercado de capitais

O chefe do Departamento de Crédito Rural do Banco Central, Cláudio Filgueiras, disse nesta terça-feira, 18, que a autarquia pretende disponibilizar "em breve" uma plataforma com informações sobre crédito rural, do sistema financeiro nacional (SFN), do mercado de capitais e com informações ambientais.

"Esse é um projeto nosso, que já foi aprovado na diretoria e está desenvolvendo", disse Filgueiras, durante uma live para detalhar o novo programa LIFT Data. "Em 2 de abril, começamos a captação do mercado de capitais para fazer os primeiros testes."