Atividade econômica surpreende e cresce mais que o esperado em janeiro

A economia brasileira iniciou o ano com mais força do que o previsto, de acordo com dados divulgados pelo Banco Central nesta segunda-feira, 17. O Índice de Atividade Econômica (IBC-Br), considerado uma espécie de prévia do PIB oficial (calculado pelo IBGE), avançou 0,89% em janeiro ante dezembro, acima do teto de 0,7% estimado pelo mercado em pesquisa da Projeções Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) (a mediana era de 0,30%).

Na comparação com janeiro de 2024, o IBC-Br registrou alta de 3,58%, sem ajuste sazonal, também acima do teto das estimativas - de 3,10%, com mediana de 2,30%. O BC não detalhou os resultados por setores, mas a avaliação de economistas é de que o resultado tenha sido puxado pelo agronegócio.