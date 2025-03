ANTT abre processo para novo controle da concessão Eco101, com leilão previsto para junho

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) anunciou a abertura do processo competitivo para definir o novo controle da concessão Eco 101 (BR-101/ES/BA), atualmente operada pelo Grupo EcoRodovias. O leilão de repactuação está marcado para 26 de junho de 2025. O trecho de 478 quilômetros é considerado um corredor estratégico para o transporte de mercadorias entre o Sudeste e o Nordeste do Brasil.

O certame é o última etapa do processo de repactuação, que teve início em julho de 2022, quando a EcoRodovias optou por uma devolução amigável da concessão. A empresa atribuiu a decisão à "complexidade do contrato, marcado por fatores como dificuldades para obtenção do licenciamento ambiental e financiamentos; demora nos processos de desapropriações e desocupações".