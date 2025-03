Trump é 'muito flexível' e já demonstrou isso, diz conselheiro da Casa Branca, sobre tarifas

O conselheiro econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é "muito flexível e já demonstrou isso", ao falar sobre a imposição de tarifas recíprocas para países e possíveis negociações, em entrevista para a CNBC nesta segunda-feira, 17.

A fala de Hassett acontece após o republicano reiterar, no domingo, que as tarifas entrarão em vigor no dia 2 de abril, o que ele classificou como "dia de libertação".