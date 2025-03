Nos EUA, Trump reitera que tarifas recíprocas entram em vigor no dia 2 de abril

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou que deve avançar com o plano de taxar diversos produtos importados pelos Estados Unidos a partir do dia 2, a despeito das recentes perturbações no mercado financeiro e do nervosismo com os impactos econômicos da nova política tarifária americana.

"Dois de abril é um dia de libertação para o nosso país", disse o presidente a repórteres durante um voo da Flórida, onde mora, para Washington, na noite do domingo, 16. "Estamos recuperando parte da riqueza que presidentes muito tolos deram porque não tinham ideia do que estavam fazendo."