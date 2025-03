Ministra do Reino Unido defende controle da dívida pública e fala em reduzir endividamento

"Quando estamos gastando 100 bilhões de libras por ano apenas para pagar a dívida do governo, não acho que alguém possa seriamente argumentar que não precisamos controlar o endividamento e a dívida do governo", afirmou a ministra britânica. "É importante que haja espaço para enfrentar os choques que enfrentamos", disse Reeves, referindo-se a possíveis crises econômicas ou emergências futuras.

A ministra de Finanças do Reino Unido, Rachel Reeves, voltou a defender suas regras fiscais e pontuou a necessidade de reduzir o endividamento do governo. Em entrevista à Bloomberg , Reeves destacou a necessidade de controle da dívida pública, que consome atualmente 100 bilhões de libras por ano apenas em pagamentos de juros.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Ela argumentou que suas propostas são as mais adequadas para o cenário atual. "Essas são as regras fiscais certas para as circunstâncias que enfrentamos. São um conjunto robusto de regras fiscais."