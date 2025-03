Gleisi reitera que trabalhará para ajudar Haddad, mesmo com discordâncias

A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, elogiou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e reiterou que trabalhará pela aprovação da agenda econômico do governo, mesmo que tenha discordâncias com o colega. "Posso ter minhas posições divergentes [com Haddad], isso é normal no processo democrático. Mas nesse lugar, a Secretaria de Relações Institucionais, estou para facilitar a vida do governo, do presidente e dos ministros. Eu vim para ajudar", afirmou Gleisi, em entrevista ao programa PodK Liberados, exibida na noite do domingo, 17, pela RedeTV!. O apresentador da atração é o senador Jorge Kajuru (PSB-GO).

Gleisi disse que se reuniu com Haddad na semana passada para entender quais eram as prioridades da Fazenda e como poderia ajudar na aprovação das matérias no Congresso.