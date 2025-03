Falta de dados é empecilho no mercado de trabalho LGBTQIAP+ do Ceará

Feira da Empregabilidade LGBTI+ ocorreu nesta segunda-feira, 17 / Crédito: Guilherme Freire/ Secretaria do Trabalho (SET)

A escassez de informações referentes à empregabilidade de pessoas LGBTQIAP+ no Ceará ainda é um desafio para a criação de políticas públicas. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Problemática constante, a conjuntura é motivada tanto pelo medo das pessoas de afirmarem sua sexualidade ou identidade de gênero, quanto pela própria falta de opção nos bancos de dados, já que, de acordo com a secretária da Diversidade, Mitchelle Meira, "toda política pública precisa de dados".

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A titular da pasta afirma, por exemplo, que não há um cadastro nacional onde estejam disponíveis essas informações acerca dessa população.

Conforme Mitchelle, o que estão sendo realizadas são políticas voltadas para a captação dessa população para o mercado, além de diálogos com as empresas, por meio, inclusive, da gerência de inclusão do IDT, para reforçar que esses locais precisam ser acolhedores. Um exemplo de ação nesse sentido foi a Feira da Empregabilidade LGBTI+, a terceira realizada voltada para esse público, que ocorreu nesta segunda-feira, 17, na unidade do IDT/Sine Centro. Na ocasião, foram ofertadas 47 vagas em 12 empresas parceiras, além de cursos de capacitação e um workshop realizado pela Hapvida e a M. Dias Branco.

As oportunidades ofertadas são para: Auxiliar de logística



Auxiliar de operações logísticas



Auxiliar de serviços gerais



Atendente



Oficina de etiqueta profissional



Operador de call center



Auxiliar de produção



Operador de máquina



Auxiliar de cozinha



Estoquista



Oportunidade de jovem aprendiz. O IDT possui essa gerência de inclusão à diversidade desde 2023. Segundo o informado pelo gestor, Hilário Souza, nesses quase dois anos foram mais de 100 admissões realizadas. Porém, ele ressaltou que esse número pode ser bem maior, devido à dificuldade do mapeamento. "Sempre tem a mesma mensagem: feliz pelo seu interesse, mas não vamos seguir com o seu currículo, optamos por outra pessoa" As dificuldades para a inclusão das pessoas no mercado de trabalho vão muito além da capacitação dos indivíduos ou da existência de vagas no mercado, muitas vezes só o fato da pessoa ser LGBTQIAP+ já a exclui do processo.