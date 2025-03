Em encontro, Macron defende comércio justo sobre tarifas, e Carney menciona laços com aliados

O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que um comércio justo "que respeita as regras internacionais" é melhor do tarifas, em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 17, ao lado do primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney. Segundo o francês, o comércio é bom para a prosperidade, enquanto as tarifas criam inflação e prejudicam as cadeias de abastecimento e integração econômica.

O premiê canadense, na ocasião, ressaltou a importância para o país de fortalecer os laços com "aliados confiáveis".