Dólar recua com dados positivos da China, IBC-BR forte e votação do orçamento no radar

O dólar recua na manhã desta segunda-feira, 17, em linha com o exterior e após o IBC-BR de janeiro superar o teto das projeções do mercado. O real e alguns pares emergentes se beneficiam dos dados positivos de atividade da China e adoção de novos estímulos ao consumo e renda no país.

O Itaú Unibanco reduziu sua projeção para o IPCA 2025, de 5,8% para 5,7%, e para a taxa Selic ao final do ciclo de alta. A estimativa passou de 15,75% para 15,25% ao ano, ao fim do primeiro semestre de 2025. Segundo o banco, o processo de expansão do juro básico deve seguir avançando em terreno contracionista, mas será menos extenso. Para 2026, a instituição estima Selic cedendo para 13,25% ao ano no primeiro semestre. "Dada a acomodação da taxa de câmbio em níveis mais apreciados, o BC deve optar por um ciclo um pouco menor", afirma o economista-chefe do Itaú, Mario Mesquita.