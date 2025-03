Bolsas da Europa fecham em alta com foco na Alemanha; Atenas tem ganho limitado após upgrade

Nos próximos dias, o Parlamento da Alemanha deverá aprovar um projeto de lei para permitir ao novo governo do país que amplie seu endividamento e impulsione gastos com defesa e infraestrutura.

Um "novo paradigma" para a indústria de defesa europeia está criando oportunidades de compra, disse a analista da Jefferies, Chloe Lemarie, ao iniciar a cobertura de várias ações relacionadas ao setor militar na segunda-feira. Ela recomendou cinco nomes para investir agora: Rheinmetall (0,44%), Dassault Aviation (0,18%), Renk (9,83%, Leonardo (-0,85%) e Babcock International (-0,80%).

Já a analista do UBS, Anthi Tsouvali, citou que os investidores podem usar ações do Reino Unido para diversificar seus portfólios à medida que a volatilidade do mercado aumenta, embora as ações dos EUA permaneçam mais favoráveis.

Ainda que sirvam como proteção no atual ambiente volátil, as ações do Reino Unido têm exposição limitada a temas estruturais como inteligência artificial e eletrificação, aeroespacial e defesa, disse a analista.