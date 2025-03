Vendas no varejo operam 0,6% aquém do pico observado em outubro de 2024, mostra IBGE

Após a queda de 0,1% no volume vendido em janeiro ante dezembro, o varejo passou a operar 0,6% abaixo do patamar recorde de vendas, que foi alcançado em outubro de 2024, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Comércio, iniciada em 2000. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O varejo ampliado, que cresceu 2,3% em janeiro ante dezembro, operava em patamar 0,7% aquém do recorde na série histórica, alcançado também em outubro de 2024.