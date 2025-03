UE possui recursos para retaliar tarifas de Trump em produtos alcoólicos, diz membro do BCE

O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC da França, François Villeroy de Galhau, disse que a União Europeia (UE) possui recursos para retaliar as tarifas ameaçadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre produtos alcoólicos europeus. A afirmação foi realizada em entrevista para a rádio France Inter, nesta sexta-feira, 14.

"A visão de Trump sobre a economia é uma visão perdedora", ressaltou o dirigente, ao destacar que as medidas serão negativas especialmente para a economia norte-americana. "A UE tem meios de retaliação, mas devemos esperar que a escalada comercial pare. Não devemos responder à brutalidade com passividade", defendeu, ao mencionar também as ações do chefe do Departamento de Eficiência Governamental dos EUA (Doge, na sigla em inglês), Elon Musk.