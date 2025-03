Taxa de importação zero começa nesta sexta, 14; veja alimentos contemplados

O café torrado e o não torrado, em grão, estão dentre os alimentos com imposto de importação zero / Crédito: Lorena Louise/Especial para O POVO

Com o objetivo de combater a alta nos preços dos alimentos, a ação do Governo Federal que zera a tarifa de imposto de importação de 11 alimentos passa a valer nesta sexta-feira, 14. Veja a lista completa mais abaixo. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O anúncio foi realizado nessa quinta-feira, 13, após a aprovação do Comitê Executivo de Gestão (Gecex) da Câmara de Comércio Exterior (Camex).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A medida já havia sido anunciada na semana passada, porém ela precisava ser oficializada pelo órgão técnico do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), que detalhou quais itens terão isenção ao desembarcarem no Brasil.

Em 2024, por exemplo, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do grupo de alimentos e bebidas registrou uma inflação de 7,69%, ante um índice geral de 4,83%. Veja lista completa dos alimentos contemplados: Carnes desossadas de bovinos, congeladas - passou de 10,8% a 0%



Café torrado, não descafeinado (exceto café acondicionado em cápsulas) - passou de 9% a 0%



Café não torrado, não descafeinado, em grão - passou de 9% a 0%



Milho em grão, exceto para semeadura - passou de 7,2% a 0%



Outras massas alimentícias, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo - passou de 14,4% a 0%



Bolachas e biscoitos - passou de 16,2% a 0%



Azeite de oliva (Oliveira) extravirgem - passou de 9% a 0%



Óleo de girassol, em bruto - passou de 9% a 0%



Outros açúcares de cana - passou de 14,4% a 0%



Preparações e conservas de sardinhas, inteiros ou em pedaços, exceto peixes picados - passou de 32% para 0%

Em relação à sardinha, o comitê estabeleceu zerar a alíquota dentro de uma quota estabelecida de 7,5 mil toneladas (t). O comitê também decidiu aumentar a quota do óleo de palma de 60 mil t para 150 mil t, pelo prazo de 12 meses, com a manutenção da alíquota zero. No que concerne ao custo desta medida, o ministro do MDIC, o vice-presidente da República Geraldo Alckmin (PSB), afirmou que a União pode deixar de arrecadar R$ 650 milhões se a zeragem da alíquota do imposto de importação dos 11 alimentos ficar em vigor por um ano.

Porém, o titular da pasta explicou que a expectativa é que esta ação seja transitória, assim, o prejuízo será menor. Entretanto, ele reforçou que não há um prazo que determine por quanto tempo as alíquotas zero permanecerão em vigor. Cesta básica Questionado acerca da adoção ou não dos Estados ao ICMS zero para os produtos da cesta básica, conforme apelo do Governo Federal, o Alckmin lembrou que a decisão já foi anunciada por alguns governadores, enquanto outros estão estudando. "Não é que seja para reduzir tudo; mas, de repente, você pode reduzir do ovo, de um tipo de carne. Então, cada um vai vendo o que pode fazer, mas ajuda. Essa é uma coisa que ajuda. Tanto é uma medida correta, que foi aprovada na reforma tributária por unanimidade: não tributar a cesta básica", disse o ministro.