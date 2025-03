Superávit primário do setor público em janeiro é recorde para qualquer mês, destaca BC

O chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, Fernando Rocha, disse nesta sexta-feira, 14, que o superávit primário do setor público em janeiro, em termos nominais, foi o recorde da série para qualquer mês. Ele concedeu entrevista coletiva para comentar os dados fiscais do primeiro mês de 2025, divulgados no período da manhã pela instituição.

O setor público consolidado (Governo Central, Estados, municípios e estatais, à exceção de Petrobras e Eletrobras) teve superávit primário de R$ 104,096 bilhões em janeiro.