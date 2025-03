Superávit nominal do setor público soma R$ 63,737 bilhões em janeiro, afirma BC

O setor público consolidado teve superávit nominal de R$ 63,737 bilhões em janeiro, após um resultado negativo de R$ 80,372 bilhões em dezembro, informou o Banco Central (BC). Em janeiro de 2024, o resultado nominal havia sido positivo em R$ 46,692 bilhões.

O déficit nominal do setor público atingiu R$ 956,471 bilhões, ou 8,05% do Produto Interno Bruto (PIB), no acumulado de 12 meses. Em 2024, havia ficado em R$ 997,976 bilhões, ou 8,45% do PIB.