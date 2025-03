Quatro das oito atividades do varejo recuam em janeiro ante dezembro, revela IBGE

Comparação com janeiro de 2024

O segmento de Veículos, motos, partes e peças registrou expansão de 4,8%, Material de construção subiu 3,0%, e Atacado alimentício não teve as informações divulgadas, por ter uma série histórica ainda curta para a dessazonalização.

No comércio varejista ampliado - que inclui as atividades de veículos, material de construção e atacado alimentício - houve alta de 2,3% em janeiro ante dezembro.

De acordo com o IBGE, sete das oito atividades que integram o varejo registraram avanços em janeiro de 2025 ante janeiro de 2024. Na média global, o comércio varejista teve uma expansão de 3,1%.

No varejo ampliado, as vendas subiram 2,2% em janeiro de 2025 ante janeiro do ano anterior.

O volume vendido por Veículos, motos, partes e peças subiu 8,9%, Material de Construção teve alta de 3,9%, e Atacado de produtos alimentícios, bebidas e fumo caiu 10,4%.