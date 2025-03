Lula diz que preço da carne vai baixar e que população 'vai voltar a comer picanha'

"O governo tem feito reuniões com produtores porque queremos encontrar solução para preço dos alimentos", disse Lula. "Estamos numa briga tremenda", completou, referindo-se às ações em curso no governo para baratear os preços.

Lula ressaltou os feitos de seu governo atual - com o menor nível de desemprego da história Brasil e a continuidade do crescimento econômico, segundo ele -, mas reconheceu que há um problema com o preço dos alimentos.