JD Vance defende tarifas de Trump e diz que proteção à indústria é essencial para os EUA

A indústria norte-americana terá "um grande retorno", mas o "caminho pela frente é longo", afirmou o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, durante visita a uma fábrica de plásticos em Michigan. Ele também defendeu as tarifas impostas ao Canadá pelo presidente Donald Trump como uma medida para fortalecer a indústria doméstica.

A política tarifária, no entanto, tem gerado preocupações entre algumas empresas no Estado de Michigan, que faz fronteira com o Canadá.