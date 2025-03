Intenção de consumo das famílias cai 1,4% em março, revela CNC

As incertezas no cenário macroeconômico mantiveram em março o processo de queda dos últimos seis meses da Intenção de Consumo das Famílias (ICF), índice divulgado mensalmente pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). O ICF caiu 1,4% na comparação com março do ano passado, mas se manteve na zona de satisfação (acima de 100 pontos), com 102,7 pontos.

A pesquisa aponta que as famílias de menor renda estão sendo as mais afetadas pelo cenário atual e apresentam insatisfação com relação ao consumo.