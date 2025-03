IBGE revela que varejo está 9,0% acima do pré-pandemia

O volume de vendas do varejo chegou a janeiro em patamar 9,0% acima do nível de fevereiro de 2020, no pré-pandemia. No varejo ampliado - que inclui as atividades de veículos, material de construção e atacado alimentício -, as vendas operam 5,7% acima do pré-pandemia.

Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio divulgados nesta sexta-feira, 14, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).