Gasto com juros do setor público soma R$ 40,358 bilhões em janeiro, afirma BC

No acumulado de 12 meses, a despesa acumulada do setor público com juros atingiu R$ 910,867 bilhões, ou 7,67% do Produto Interno Bruto (PIB). Em 2024, somou R$ 950,423 bilhões, ou 8,05% do PIB, de acordo com o Banco Central.