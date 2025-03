Em dois meses, número de turistas internacionais cresce 55,7% no Ceará

Maior parte dos turistas que chegam ao Ceará entra no Estado via aérea, segundo a Setur-CE / Crédito: JÚLIO CAESAR

Com o fluxo de 19.488 turistas internacionais em voos diretos desembarcando no Ceará em dois meses (janeiro e fevereiro), o Estado apresentou um aumento de 55,7% no número destes visitantes ante o primeiro bimestre do ano passado, quando havia atingido 12.516 viajantes. Os dados foram apresentados nesta sexta-feira, 14 de março, pela Secretaria do Turismo do Estado (Setur-CE).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Segundo a pasta, a movimentação de somente um bimestre já representa 20% de toda a demanda internacional registrada em 2024.

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Na análise do resultado frente ao que se viu em 2023, o crescimento em janeiro e fevereiro deste ano foi de 107,43%. Outro ponto que a secretaria cita é que a grande maioria dos turistas internacionais chegou ao Estado por via aérea (87,74%), enquanto 12,26% desembarcaram via modal marítimo, conforme dados da Polícia Federal (Imigração). De onde vêm os turistas estrangeiros que passam pelo Ceará Segundo a Setur-CE, houve mudança na origem dos visitantes. Se em 2024 a maioria dos turistas (81,44%) vinha da Europa, em 2025 essa distribuição se tornou mais equilibrada, com destaque para o aumento de viajantes da América do Norte. Veja: