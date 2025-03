Dólar cai mais de 1%, a R$ 5,73, e renova mínima do dia

O real está se beneficiando de um movimento de desmonte parcial de posições cambiais compradas no mercado futuro e há um fluxo de entrada de investidores estrangeiros no Brasil e em outros mercados emergentes em meio ao apetite por ativos de risco no exterior, afirma o diretor de câmbio da corretora Ourominas, Elson Gusmão.

O dólar renovou a mínima do dia a R$ 5,7347 no início da última hora dos negócios da manhã desta sexta-feira, 14. O valor representa uma queda de 1,13%.

Segundo ele, há ingresso de fluxo estrangeiro no mercado cambial que seria para compra de ações ligadas a commodities na Bolsa e renda fixa. "É menor o risco de shutdown nos Estados Unidos e as medidas de estimulo ao consumo interno na China geram demanda por commodities, moedas emergentes e ativos reais como ouro", destaca.

Também há expectativas divergentes para as decisões do Comitê de Política Monetária (Copom) e do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) na próxima semana, com alta esperada de 1 ponto porcentual da Selic e manutenção de juros norte-americanos.

No Brasil, dados do setor público também favorecem a recuperação do real, embora sejam necessários mais cortes de gastos do governo, em sua percepção, destaca a fonte.

Às 11h35, o dólar apresentava recuo de 1,06%, cotado a R$ 5,7383.