Bolsas da Europa ensaiam recuperação, mas acumulam perdas na semana com tensões comerciais

São Paulo, 14/03/2025 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta sexta-feira, revertendo o tom negativo da abertura dos negócios e ensaiando recuperação de perdas de ontem, enquanto investidores seguem monitorando desdobramentos da guerra comercial deflagrada pelo governo Trump e a possibilidade de paz na Ucrânia

Esforços para um acordo de cessar-fogo na Ucrânia também seguem no radar. O presidente russo, Vladimir Putin, declarou ontem que, em princípio, apoia a proposta dos EUA para um cessar-fogo na Ucrânia, mas impôs condições que parecem descartar um rápido fim do conflito.

Em entrevista à BBC , a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse que é preciso "sentar e negociar" com os EUA sobre tarifas e que uma disputa comercial prejudicará a economia global.

Do noticiário macroeconômico da Europa, a produção industrial do Reino Unido decepcionou com uma inesperada queda em janeiro, enquanto o Destatis confirmou que a taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) da Alemanha se manteve em 2,3% em fevereiro.

Às 6h58 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,40%, a de Paris avançava 0,58% e a de Frankfurt ganhava 0,31%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham altas de 0,45%, 0,82% e 0,13%, respectivamente.

Contato: sergio.caldas@estadao.com