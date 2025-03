Avaliação de que conhecíamos Trump foi completamente equivocada, diz presidente da Anfavea

A direção da Anfavea, entidade que representa as montadoras instaladas no Brasil, manifestou hoje preocupação com as repercussões das medidas tarifárias anunciadas pelo governo americano no desenvolvimento de automóveis. Na apresentação dos resultados do mês passado, o presidente da Anfavea, Márcio de Lima Leite, reconheceu que errou na leitura de que as políticas do presidente Donald Trump eram previsíveis, dado que o republicano já governou o país.

"Sobre as tarifas, elas dizem a respeito do Brasil, e muito. Em algum momento, logo que Trump foi eleito, eu falei 'o presidente Trump, a gente conhece'. Mas a minha informação estava completamente equivocada", declarou Leite, acrescentando que o setor tem passado por desafios diários.