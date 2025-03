União e minoritários indicam candidatos ao Conselho de Administração da Petrobras

A Petrobras informou que recebeu as indicações da União, seu acionista controlador, e dos seus acionistas minoritários para as eleições de membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, que ocorrerá durante a Assembleia Geral Ordinária (AGO) da companhia, no 16 de abril. Segundo comunicado enviado à CVM, a União indicou para o cargo de presidente do Conselho de Administração, Pietro Adamo Sampaio Mendes.

Para o Conselho Fiscal, a União indicou Viviane Aparecida da Silva Varga, como membro titular e representante do Tesouro Nacional e para seu suplente, David Rebelo Athayde. Daniel Cabaleiro Saldanha foi indicado como conselheiro titular, Gustavo Gonçalves Manfrim, para suplente, Cristina Bueno Camatta, como membro titular e Sidnei Bispo, como membro suplente. Já os acionistas minoritários indicaram para o Conselho de Administração, Jose João Abdalla Filho, como membro ordinarista (ON) do Conselho com direto a voto múltiplo e Aloisio Macário Ferreira de Souza, os dois foram apresentados Fundo de investimento em ações Dinâmica Energia (FIA Dinâmica), administrado pelo Banco Clássico S.A. Para o Conselho Fiscal, acionistas minoritários indicaram os seguintes candidatos: Ronaldo Dias, como membro ordinarista (ON) titular do conselho e Ricardo José Martins Gimenez, como suplente.