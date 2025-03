Reajuste da Light não entrou na pauta da reunião da Aneel da próxima terça-feira

O processo que trata do reajuste tarifário anual da Light Serviços de Eletricidade, no Rio de Janeiro, não entrou na pauta da reunião da próxima terça-feira, 18. Por contrato, os novos valores deveriam entrar em vigor no próximo sábado, 15 de março. Sem decisão da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), fica mantida a tarifa vigente até decisão do órgão regulador.

Com o fim do contrato de suprimento com a termelétrica Norte Fluminense (NorteFlu), em dezembro de 2024, a perspectiva era de um alívio na tarifa de 11,96%, em média.