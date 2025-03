Para IBGE, inflação pode ter afetado serviços às famílias em janeiro

No entanto, ele confirma que pressões inflacionárias podem ter iniciado algum tipo de preocupação entre as famílias com gastos futuros, fazendo com que reduzissem o consumo em serviços supérfluos, como restaurantes, para priorizar o emprego da renda disponível em gastos essenciais.

"Tem algumas pressões inflacionárias atípicas que acontecem nesses primeiros meses do ano e tem a parte de alimentos que já vem sendo observada desde o ano passado, como café, o grupo carnes. Isso também talvez tenha trazido algum tipo de pressão e preocupação das famílias no consumo de restaurantes", disse Lobo. "Esse fator preço pode estar por trás desse movimento de queda nos serviços prestados às famílias em janeiro."

Quanto à política monetária restritiva, Lobo acredita que os juros mais altos podem afetar os serviços às famílias via compras parceladas.