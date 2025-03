Ouro sobe e bate recorde com inflação fraca nos EUA e compras de bancos centrais

O ouro renovou sua máxima histórica na sessão desta quinta-feira, 13, após dados de inflação mais fracos que o esperado nos Estados Unidos e diante do aumento das compras do metal pelos bancos centrais ao redor do mundo. O contrato de ouro para abril encerrou o pregão com alta de 1,51%, a US$ 2.991,30 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), superando as máximas recordes de US$ 2.974 por onça-troy registradas no final de fevereiro.

O avanço do metal precioso foi impulsionado pelos dados de inflação, tanto no atacado quanto no varejo, mais fracos do que o esperado pelo mercado financeiro. Esse cenário reforça as apostas de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) pode adotar uma postura mais branda na política monetária, beneficiando o ouro, já que o ativo não oferece rendimento.