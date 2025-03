Inflação chega a 1,31% e tem maior variação para fevereiro desde 2003

Pelos dados divulgados pelo IBGE nesta quarta, 12, a taxa acumulada em 12 meses passou de 4,56%, em janeiro, para 5,06% em fevereiro, a mais alta desde setembro de 2023. O resultado ficou ainda mais longe do centro da meta da inflação (de 3%) e se afasta também do seu teto (4,5%). "(O resultado) Reforça a sinalização de manutenção do ritmo de alta de 1 ponto porcentual (da taxa Selic) na reunião (do Comitê de Política Monetária do Banco Central) de março", disse o economista-chefe da corretora de investimentos Monte Bravo, Luciano Costa.

Os gastos das famílias brasileiras com Habitação tiveram elevação de 4,44% em fevereiro, uma contribuição de 0,65 ponto porcentual para a taxa do IPCA. Parte do grupo, a energia elétrica subiu 16,80%. A alta veio após a incorporação em janeiro de desconto resultante do saldo positivo da conta de comercialização da Itaipu Binacional (o chamado "bônus Itaipu").

Já o grupo Educação teve um avanço de 4,70% em fevereiro, com impacto de 0,28 ponto para o índice geral. Neste caso, a maior contribuição veio do aumento de 5,69% nas mensalidades dos cursos regulares, por conta dos reajustes habitualmente praticados no início do ano letivo. As variações mais agudas ocorreram no ensino fundamental (7,51%), ensino médio (7,27%) e pré-escola (7,02%).

Alimentos

Apontada como o principal motivo para a queda da popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a alta da inflação levou o governo a anunciar na semana passada a redução do Imposto de Importação para alimentos como açúcar, café e carne - medida vista como inócua no curto prazo por especialistas. Ele também aposta na nova safra agrícola deste ano para tentar conter os preços dos alimentos.