Eve firma MoU com UI Helicopter para desenvolver mobilidade aérea na Coreia do Sul

A Eve Air Mobility informou nesta quinta-feira, 13, que firmou um Memorando de Entendimento (MoU, em inglês) com a UI Helicopter, principal operadora de helicópteros e provedora de manutenção da Coreia do Sul, com objetivo de impulsionar o desenvolvimento do ecossistema da indústria mobilidade aérea urbana (UAM) no país asiático.

O primeiro passo dessa colaboração será a aplicação de uma pesquisa de mercado desenvolvida pela Eve, que fornecerá informações iniciais para apoiar o processo.