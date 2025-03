Estimativa para a safra de frutas frescas no CE chega a 1,97 milhão de toneladas

A previsão neste levantamento é 1,54% maior do que a do passado, que foi de 1.945.626 toneladas

Entretanto, caso o volume seja alcançado, o desempenho do Estado será 1,07% menor que o de 2024, que foi de 1.996.915 t.

A previsão para a produção de frutas frescas no Ceará em 2025 é de 1.975.576 toneladas (t). O resultado supera em 1,54% a primeira perspectiva do ano que era de 1.945.626 t.

Os dados fazem parte do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) realizado entre os meses de janeiro e fevereiro e foram divulgados nesta quinta-feira, 13 de março, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) .

Além do desempenho positivo da produção de frutas frescas, outras culturas agrícolas também têm apresentado boas perspectivas para a safra, algumas, inclusive, com números que podem superar os de 2024.

Neste grupo, o LSPA captou as safras de 45 produtos, destes 10 variaram em relação à 1ª estimativa, sendo 3 positivas e sete negativas.

Por exemplo, para o grupo de cereais, leguminosas e oleaginosas, composto por 25 produtos, a perspectiva é que a produção seja de 567.841 t, montante 7,77% maior que o de 2024 (526.882 t).

Considerando a área plantada também houve aumento na comparação com o ano passado, passando de 930.965 hectares para 961.623 hectares, com um aumento de 3,3%.

Já no que concerne à participação de cada produto na produção, a maior foi a do arroz (em casca), cuja estimativa de produção no Brasil é de 11,5 milhões de toneladas.