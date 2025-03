Descolado de NY, Ibovespa tem maior alta desde 14 de fevereiro, aos 125 mil

O Ibovespa retomou nesta quinta-feira, 13, o nível de 125 mil pontos, em recuperação de quase 2 mil pontos em relação ao fechamento anterior. O índice da B3 flutuou dos 123.589,56 aos 125.774,17 pontos, saindo de abertura aos 123.862,83 pontos. Ao fim, mostrava alta de 1,43%, aos 125.637,11, com giro financeiro a R$ 20,7 bilhões. Na semana, o Ibovespa passa ao positivo (+0,48%), com ganho no mês a 2,31% e no ano a 4,45%. Em porcentual, a alta do Ibovespa nesta quinta-feira foi o melhor desempenho para o índice desde 14 de fevereiro, há um mês, apoiado na sessão pelas ações de primeira linha, como Vale (ON +1,38%), Petrobras (ON +0,71%, PN +1,00%) e as de grandes bancos (Itaú PN +1,62%, Bradesco PN +1,75%, BB ON +1,63%).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Na ponta ganhadora, B3 (+10,48%), CSN Mineração (+9,09%) e CSN (+7,91%) - após a divulgação de resultados bem recebidos de ambas as empresas do setor metálico e de siderurgia, aponta Lucas Serra, analista da Toro Investimentos. "A CSN trouxe melhora de dados operacionais, apesar do aumento da alavancagem", destaca.

A ação da B3, por sua vez, foi impulsionada por decisão favorável do Carf sobre ágio na incorporação de ações da Bovespa holding. No lado oposto do índice da B3, Cogna (-6,40%), Lojas Renner (-4,13%) e Automob (-4,00%). "Lá fora, especialmente em Nova York, o dia foi negativo, em realização ainda para o S&P 500 e o Nasdaq, com muitos ruídos em torno da implementação de tarifas comerciais", diz Rodrigo Ashikawa, economista da Principal Asset Management, referindo-se a fatores como "magnitude" e "timing" da efetivação das taxas defendidas pelo presidente Donald Trump a importações que chegam aos EUA, o que já resulta em "surpresas negativas" com relação ao desempenho da economia americana em dados mais recentes - que alimentam a percepção quanto a uma possível recessão. Em Nova York, os principais índices de ações encerraram a sessão com perdas de 1,30% (Dow Jones), 1,39% (S&P 500) e 1,96% (Nasdaq). "O Brasil conseguiu se descolar desse ambiente negativo, embora sem grandes novidades no cenário doméstico", acrescenta o economista, referindo-se ao ajuste na curva do DI e, marginalmente, também no câmbio, com o dólar à vista em baixa de 0,15%, a R$ 5,8002, no fechamento desta quinta-feira.