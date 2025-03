CSN Mineração tem lucro líquido de R$ 2,016 bilhões no 4º trimestre, alta de 48,4% ante um ano

A CSN Mineração encerrou o quarto trimestre de 2024 com lucro líquido de R$ 2,016 bilhões, o que representa um crescimento de 48,4% em relação ao apurado no mesmo período do ano anterior. Segundo a empresa, a melhora ocorreu em razão da melhora operacional e do efeito da variação cambial na receita financeira. Em 2024, o lucro somou R$ 4,528 bilhões, alta de 26,9% em comparação a 2023. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, amortizações e depreciação) ajustado somou R$ 2,015 bilhões entre outubro e dezembro, ante R$ 2,759 bilhões de igual etapa de 2023. Em 2024, o indicador ajustado foi de R$ 5,896 bilhões, queda de 25% ante o ano anterior.

O resultado financeiro foi positivo em R$ 815 milhões nos últimos três meses de 2024, impulsionado pelo impacto da forte variação cambial sobre o caixa, que possui grande exposição ao dólar. Em 2024, o resultado financeiro também foi positivo, totalizando R$ 782 milhões no período. Produção A produção de minério de ferro (incluindo compras de terceiros) atingiu o volume de 11,010 milhões de toneladas no quarto trimestre, um declínio de 3,7% em relação ao terceiro trimestre de 2024, mas em linha com a sazonalidade de chuvas características do final do ano e com o volume registrado no quarto trimestre de 2023. Em 2024, a produção de minério de ferro (incluindo compras de terceiros) foi de 42,010 milhões de toneladas, pequeno recuo de 1,36% em relação às 42,583 milhões de toneladas do ano anterior.