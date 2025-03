Bolsas da Europa ensaiam recuperação de abertura negativa, mas tarifas inspiram cautela

São Paulo, 13/03/2025 - As bolsas europeias operam em alta modesta na manhã desta quinta-feira, ensaiando recuperação da abertura negativa de mais cedo, mas o ambiente de cautela persiste em meio às incertezas da política tarifária do presidente dos EUA, Donald Trump.

Depois de começarem o dia no vermelho, os mercados acionários da Europa tentam se recuperar no começo da manhã. O índice FTSE 100 de Londres, por exemplo, avançava 0,40% às 7h39 (de Brasília), à medida que a ação do IG Group saltava 4,3%, após a plataforma de negociação online britânica divulgar sólido resultado de receita.

Investidores, porém, seguem receosos diante do possível impacto da disputa tarifária dos últimos dias. Ontem, a União Europeia anunciou tarifas a 26 bilhões de euros em produtos dos EUA, depois de Washington começar a tarifar importações de aço e alumínio em 25%. O Canadá também reagiu a Trump com medidas retaliatórias.

A possibilidade de um cessar-fogo na Ucrânia, fator que impulsionou as ações europeias ontem, também está no radar, mas ainda depende de aprovação da Rússia.