TCU: risco de sustentabilidade da DBGG foi considerado moderado até o 1º semestre de 2024

O Tribunal de Contas da União (TCU) apontou nesta quarta-feira que o risco de sustentabilidade da Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG) foi considerado moderado até o primeiro semestre de 2024. O risco foi mitigado, segundo a Corte, pela "forte" base doméstica de investidores, com baixa proporção de dívida em moeda estrangeira e pela existência de reserva de liquidez suficiente para cobrir os vencimentos dos títulos da Dívida Pública Federal (DPF).

O Tribunal apresentou, como de praxe, acompanhamento sobre gestão da dívida pública. A apresentação de hoje considera o primeiro semestre de 2024. Nas conclusões, foi destacado que a projeção da DBGG no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) 2025 está compatível com as expectativas de mercado, com aumento de 5,7 pontos porcentuais até 2027.