Taxas de juros rondam ajustes, com viés de alta, após IPCA e com dólar

Os juros futuros rondam os ajustes da terça-feira, 11, após o IPCA de fevereiro ter subido 1,31%, de +0,16% em janeiro, praticamente em linha com a mediana das estimativas (+1,32%). Mas o viés é de alta, em meio ao avanço do dólar e dos rendimentos dos Treasuries. Às 9h18 desta quarta-feira, 12, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 marcava 14,720%, de 14,714% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 subia a 14,570%, de 14,544%, e o vencimento para janeiro de 2029 estava em 14,485%, de 14,471% no ajuste de terça-feira.