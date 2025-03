Principais bolsas da Europa sobem com esperança de cessar-fogo na Ucrânia

São Paulo, 12/03/2025 - As principais bolsas europeias operam em alta na manhã desta quarta-feira, impulsionadas por um possível acordo de cessar-fogo na Ucrânia e apesar da disputa comercial entre Estados Unidos e União Europeia, que hoje anunciou retaliação a tarifas de Washington.

O apetite por risco na Europa veio após o governo ucraniano aceitar ontem uma proposta de cessar-fogo de 30 dias feita pelos EUA, que agora será submetida à aprovação da Rússia.

A possibilidade de paz na Ucrânia deixou rusgas comerciais em segundo plano. Mais cedo, a UE anunciou que irá tarifar até 26 bilhões de euros em produtos dos EUA, em resposta à decisão do governo Trump de seguir adiante com a tarifação de importações de aço e alumínio a partir de hoje. Em discurso, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, alertou que a fragmentação comercial provavelmente causará ajustes de preços "maiores e mais perturbadores".

No topo do Stoxx 600, a farmacêutica dinamarquesa Zealand Pharma saltava mais de 24% em Copenhague após anunciar um acordo com a concorrente suíça Roche (+4,6%, em Zurique) para o desenvolvimento conjunto de um remédio contra obesidade.