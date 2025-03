Marinho: governo regulamentará uso de 10% do FGTS e multa rescisória em garantia no consignado

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, disse nesta quarta-feira, 12, que o governo irá regulamentar a possibilidade de o trabalhador usar 10% do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e a multa paga na rescisão como garantia no empréstimo consignado. Segundo Marinho, embora a opção exista desde a lei de 2003, o tema acabou não sendo regulamentado antes. Agora, com a edição da Medida Provisória, passará pelo Conselho Curador do FGTS.

"Pretendemos fazer a regulamentação desse processo para ser uma garantia para mais redução de juros", disse Marinho em evento no Palácio do Planalto de lançamento do novo crédito consignado para trabalhadores privados, que estará disponível a partir de 21 de março.