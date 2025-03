Justiça de Minas rejeita recurso da Cargill e mantém proteção ao Grupo Montesanto Tavares

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG) rejeitou, na segunda-feira (10), recurso da Cargill e manteve a proteção judicial ao Grupo Montesanto Tavares (GMT), que se mantém blindado contra execuções de dívidas por mais 30 dias. A decisão, assinada pelo desembargador José Eustáquio Lucas Pereira, da 21ª Câmara Cível Especializada, é mais um capítulo na batalha judicial envolvendo um dos maiores exportadores de café do Brasil, que busca reestruturar dívidas de R$ 2,13 bilhões. A Cargill havia contestado a prorrogação do chamado "stay period" (período de suspensão das execuções), argumentando que o prazo de 60 dias inicialmente concedido em dezembro pelo juiz Murilo Silvio de Abreu, da 2ª Vara Empresarial de Belo Horizonte, seria improrrogável.

Na decisão, o desembargador afirmou que "não há qualquer impedimento à prorrogação do stay period especial de natureza cautelar", desde que não ultrapasse o limite de 180 dias estabelecido na Lei de Recuperação Judicial. O magistrado explicou que esse período de proteção "poderá, caso necessário, ser deduzido do período de suspensão previsto no art. 6º da Lei 11.101/2005".

O caso remonta a dezembro de 2024, quando o GMT conseguiu uma proteção temporária para negociar com credores sem o risco de ter bens penhorados. Com o término do prazo inicial e sem acordo com bancos e outros credores, o grupo formalizou pedido de recuperação judicial em 25 de fevereiro de 2025. O GMT atribui suas dificuldades financeiras à alta histórica nos preços do café, que acumula valorização superior a 120% no último ano, combinada com a desvalorização do real frente ao dólar. Outro fator citado pela empresa é a quebra da safra de 2021/22, que forçou a companhia a comprar café a preços elevados para honrar contratos de exportação. A Cargill argumentou em seu recurso que o prazo de proteção não poderia ser estendido e que o GMT já deveria ter iniciado sua reestruturação financeira desde fevereiro, quando apresentou formalmente o pedido de recuperação judicial. A multinacional americana também citou normas do Fórum Nacional de Recuperação Empresarial e Falências, que consideram improrrogável o prazo inicial de 60 dias para a suspensão de cobranças.