INPC de fevereiro sobe 1,48% e acumula 4,87% em 12 meses, afirma IBGE

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) subiu 1,48% em fevereiro, após ter ficado estável em janeiro, segundo dados divulgados nesta quarta-feira, 12, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em fevereiro de 2024, o INPC tinha sido de 0,81%. Como resultado, o índice acumulou uma elevação de 1,48% no ano. A taxa em 12 meses teve uma alta de 4,87%. O INPC mede a variação dos preços para as famílias com renda de um a cinco salários mínimos e chefiadas por assalariados.