Haddad: governo encaminhará este ano reforma do IR, que muitos brasileiros ricos não pagam

Durante fala na cerimônia de lançamento do novo crédito consignado para atender os trabalhadores da iniciativa privada, Haddad também chamou atenção para a reforma tributária sobre o consumo, dizendo que, com ela, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), "tomou a decisão de isentar de impostos, inclusive estaduais, de 100% da cesta básica".

"Incluindo carne, incluindo proteína animal, leite, ovos, e fazendo apelo para que essa decisão, que já foi tomada pela União, seja antecipada pelos governadores hoje, para combater a carestia que hoje se vê no mercado", afirmou Haddad. "Nós vamos estar entre os melhores sistemas tributários do mundo. Além disso, o senhor encaminhará, esse ano ainda, uma reforma que é mais simples do que a do imposto sob consumo, que é a do imposto sobre a renda", continuou.