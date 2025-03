Haddad diz que governo ainda tem muito a fazer para ampliar o acesso ao crédito barato

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira, 12, que o governo ainda tem muito a fazer para ampliar o acesso ao crédito barato no Brasil. A declaração foi dada durante cerimônia de lançamento do novo crédito consignado para trabalhadores da iniciativa privada, que vai começar a rodar no dia 21 de março. Na avaliação de Haddad, a nova modalidade talvez seja a medida mais revolucionária para o crédito no médio prazo. "São 47 milhões de pessoas, 47 milhões de pessoas que hoje estão pagando mais de 5% ao mês de juros no crédito pessoal, às vezes numa emergência, às vezes para trocar um fogão que quebrou, uma geladeira que quebrou, pagando 5% ao mês. Quando, com essa garantia que vai poder ser oferecida, essas taxas podem cair 50% ou mais", disse o ministro.

Haddad pediu "cautela" sobre a nova ferramenta porque o programa, "muito sofisticado", passará por um processo de desenvolvimento ao longo das próximas semanas e meses. "Os bancos vão saber avaliar a estabilidade do emprego, a estabilidade do setor e a estabilidade da empresa. Então, inicia-se, a partir de agora, uma curva de aprendizagem. Eles vão aprender a lidar com uma coisa nova. Mas quando nós domesticarmos esse bicho novo que está nascendo, eu tenho certeza que nós vamos olhar para trás em muito pouco tempo e falar 'que dia especial o dia do crédito do trabalhador'", disse o chefe da equipe econômica, para quem a nova modalidade é uma "grande vitória" do trabalhador brasileiro.